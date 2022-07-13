高雄市長陳其邁（左六）13日出席高醫岡山醫院一期醫療大樓新建工程上梁典禮，高雄市議會陸淑美（左四）等人陪同。（林瑞益攝）

高醫岡山醫院一期醫療大樓新建工程13日舉行上梁典禮，高雄市長陳其邁受訪時說，只要民眾有需要，不分黨派，市府都會全力加速推動。對於美濃宮廟有過半支持陳其邁，陳低調回應，施政一向不分黨派，也不分族群。

陳其邁、高雄市議會副議長陸淑美等人出席上梁典禮。陳其邁表示，感謝高雄醫學大學長期嘉惠高雄市的民眾，尤其在健康照護部分，可以說是高雄市民健康的守護神。在這一次的疫情流行期間，高醫不僅在各大型施打站，或在急重症醫療，甚至在COVID-19病人的後送跟最困難的後端重症照護，都是盡心盡力。

陳其邁也特別感謝陸淑美、市議員高閔琳、黃秋媖議員等人的支持，不分黨派，提供很多岡山地區建設的寶貴意見。只要民眾有需要，不分黨派，市府都會全力加速推動。

至於美濃宮廟過半挺邁？陳其邁說，感謝美濃鄉親的支持。不管是任何的市政建設，在岡山、美濃、六龜、杉林這些客家鄉親比較多的地方，我們同樣給予更多的關注，像在打疫苗也兼顧到區域的平衡，再怎麼辛苦，或者是醫護同仁都非常盡心盡力，像田寮人數最少，但醫護密度、打疫苗密度也是最高。

會中，陸淑美致詞時提議將捷運南岡山站改名成高醫岡山站，陳其邁在稍後致詞時就回覆說，這是一個民主國家，站的命名要經過地方同意，只要地方人士支持就行，市府樂觀其成。