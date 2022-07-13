英國「足球金童」貝克漢（David Beckham）和老婆維多利亞（Victoria）1999年結婚後，陸續生下3子1女，甜蜜生活羨煞旁人。但不久前，夫妻倆卻遭長子布魯克林（Brooklyn）的妻子妮可拉佩茲（Nicola Peltz）爆料會操控孩子的人生，如今又有媒體爆出19歲次子羅密歐（Romeo），近期因為父親貝克漢的關係，不得已與超正的辣模女友分手。

根據《每日郵報》報導，19歲的羅密歐與同齡模特兒米雅雷根（Mia Regan）穩定交往3年，但近日傳出兩人疑似已經分手，IG上也刪光對方照片。有知情人士透露，貝克漢一家都非常喜歡米雅雷根，而兩人雖年紀尚輕，卻已認定彼此並論及婚嫁，但羅密歐疑似為了完成「爸爸希望兒子成為足球員」的夢想，獨自飛往美國受訓，小倆口因此聚少離多，在禁不起遠距離考驗下只能選擇分手。

據了解，羅密歐目前隸屬與父親貝克漢同樣的俱樂部「佛羅里達州的國際邁阿密二隊」中，而待在倫敦的米雅雷根雖選擇跟他分手，還是會繼續與身為品牌設計師的維多利亞有工作上的聯繫。不過消息一出後，還是令喜愛兩人的粉絲大感可惜。

事實上，貝克漢家族關係相當緊密，無論到哪一家人幾乎都在一起，但隨著長子布魯克林結婚，也開始出現了微妙變化。日前布魯克林妻子妮可拉佩茲接受雜誌《Tatler》採訪時，意有所指表示「布魯克林過去人生總是在討好『某些人』選擇特定事業」，讓外界猜測指的人就是公婆貝克漢與維多利亞，引起熱烈討論。