台鐵桃園站大廳的冷氣近日發生故障，民眾黨桃園市長參選人賴香伶表示，經過了解後，台鐵表示已請廠商修繕，但要8月1日才能動工，且修復的工期預計要200個工作天，讓她認為太過離譜，要求台鐵正式問題嚴重性。

賴香伶今（13）日在臉書表示，近日高溫動輒37、38度，台鐵桃園站的售票大廳卻發生冷氣故障導致異常悶熱，雖然台鐵已緊急調來2部移動式水冷氣機，但效果仍有限，工作人員汗水淋漓，不少通勤族也抱怨連連。

賴香伶指出，經同仁到場了解後，發現大廳的3部大型冷氣機都故障，目前僅能送風，現場工作人員也相當無奈，但台鐵表示此次問題為空調冰水主機故障，已請廠商於8月1日開始動工，預計修復需200個工作天。

賴香伶怒批，台鐵桃園站是僅次於台北車站的全台第二大站，每天有3萬多人進出，也是桃園通勤族的必經之地，200天的冷氣修復期等於宣告今年夏天不可能修復，「這樣的服務品質能讓民眾信任嗎？如何鼓勵民眾使用大眾運輸？台鐵必須正視問題嚴重性，台鐵局杜局長應該出面說明如何儘速改善！」

台鐵桃園站則表示，室外機冰水主機故障，無法打進冷媒，目前已發包，預計8月1日開工、要200個工作天，而桃園站屬半密閉空間，僅靠電風扇效果不佳，會請廠商評估後加裝排風扇，力拚8月中完工上線，期間請旅客體諒。

網友得知後也紛紛留言說「在桃園住5年多，發現很多基礎建設都被放爛」、「真愛藻礁（X）、熱到燒焦（O）」、「200天是修啥？」「七月出事八月才要開始修復，還要200多天，台鐵都不問那邊怪怪嗎？」「不要低估台灣高層公務體系的做事能力，才200天嗎？」