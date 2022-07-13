現場30萬元現金散落滿地。（蘆竹警分局提供／陳夢茹桃園傳真）

家人欠債被綁？ 男急提款、偷遞求助紙條 警埋伏逮詐騙車手

桃園市蘆竹區12日早上有名楊姓男子接獲1通電話，內容稱其姪子因欠債被綁，要求30萬現金贖人，楊男趕赴郵局提款並遞出求助紙條。行員馬上協助報案，便衣警察全程尾隨等待，嫌犯一出面取款立即被逮補，現場查獲30萬元、3支手機及7包毒品咖啡包，全案依詐欺及毒品危害防制條例等罪嫌移送地檢署審理。

54歲的楊姓男子12日在家接到詐欺集團來電，詐欺集團向其表示，楊男的姪子在外借款且無力償還，有遭毆打、限制行動等，要求付新台幣30萬現金才放人，約定同日11點在蘆竹區五福六路某國中前交付贖款。

楊男接獲消息後非常慌張，不疑有他趕到郵局臨櫃提款，並向行員遞上「有人被綁勒索、報警、跟著我」的求助字條，機警行員立即通報蘆竹分局南崁派出所，員警趕到郵局告知被害人這是常見詐騙手法，楊男才恍然大悟並表示願意配合員警，依指示帶著30萬元現金開車前往國中附近等候，便衣員警則在旁埋伏。

抵達約定現場後，26歲的廖姓男子徒步前來敲打楊男的車窗欲取款，此時便衣員警一擁上將其逮捕，現金則散落滿地，3分鐘內支援警力也趕到現場，共查扣30萬元現金、3支手機及7包毒品咖啡包（含袋毛重26.79公克），帶回派出所偵辦。

蘆竹警方表示，廖嫌避重就輕辯稱是聽從指示從中部搭火車北上桃園，再轉乘坐計程車到蘆竹區取款，目前全案依詐欺及毒品危害防制條例等罪嫌移送地檢署審理。

警方說，感謝楊男願意配合進而查獲車手，清點30萬元現金後也陪同楊男到郵局將錢存回，結束驚魂記。警方將持續向上溯源、追查其他共犯身分。

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