民眾黨新竹市長參選人、立委高虹安與柯媽何瑞英也到天公壇來參拜。（王惠慧攝）

民進黨新竹市長參選人沈慧虹與民眾黨參選人高虹安兩人今在天公壇「巧遇」，沈慧虹結束天公壇行程正要離開，高虹安與柯媽何瑞英也到天公壇來參拜，兩組人馬雖在天公壇狹路相逢，卻擦身而過，無互動也未打招呼，不過同場較勁意味仍舊濃厚。

沈慧虹13日上午9點到天公壇參拜，正好今天高虹安也安排10點要與柯媽來到天公壇，兩人今天難是否約好一起來拜拜？沈慧虹說，本來初一、十五就會來廟宇，這是她本來的習慣，沒有刻意安排。據了解高虹安團隊似乎也是今到現場，才知道沈慧虹也有來。

高虹安今天一到場也貼心提醒並幫柯媽戴上口罩，遇到支持者柯媽也馬上介紹高虹安要選市長，稱讚高聰明伶俐、人又漂亮，兩人互動十分良好。高虹安說，今天是讓柯媽帶著她來祈福，跟天公報告要參選，祈求過程都能順利。

高虹安說自己已搬來新竹1年多，只是素顏沒被認出，對此沈慧虹說，市民不會管有無被認出，重點是有無對新竹市用心；高虹安則回應，她說的都是跑遍大街小巷聽到的新竹市民心聲，不該直接用「你沒真心」一句話來反對。

至於高虹安主打理工背景，沈慧虹表示，新竹市不只竹科，還有很多傳統產業，都支持著園區的生活，沈認為，提到園區建設，大家首先想到的是柯建銘總召跟林智堅，沒有人會去認為高委員有為竹科做什麼，她認為科技不是只有說說，重點是落實在生活之中。