獨自思考時，喝個一、二杯酒乍聽無害，但根據卡內基梅隆大學（Carnegie Mellon University）一項研究，獨自飲酒是人們應避免的一種習慣，在青春期和青年期單獨飲酒會大大增加飲酒者在日後生活中罹患酒精使用障礙 (alcohol use disorder，AUD) 的風險。

●女性獨飲後的酗酒問題 尤為明顯

該研究的主要作者、卡內基梅隆大學心理學副教授Kasey Creswell表示，大多數喝酒的年輕人在社交場合與他人一起喝酒，但也有些年輕人獨自喝酒。單獨飲酒是未來酒精使用障礙的一個強大的風險因素。

她表示，即使考慮了眾所周知的風險因素，例如暴飲暴食、社會經濟地位和性別，研究仍看見一強烈信號，即年輕人獨自飲酒會預測成年後的酒精問題；人們飲酒的環境（單獨或與他人一起）是未來酒精濫用的一個被忽視的指標。

研究顯示，相較於社交飲酒者，經常單獨飲酒的青少年在35歲時出現AUD 症狀的機率要高出 35%，而單獨飲酒的年輕人則高出60%。此外，該研究發現，獨自飲酒的青春期女性在成年後患酒精問題的風險似乎更高。

●單獨飲酒 導致飲酒問題風險大增1/3

Creswell與密歇根大學的研究人員Yvonne Terry-McElrath和Megan Patric一同分析監測未來研究提供的數據，這項流行病學研究重點關注美國青年成年後的藥物和酒精使用情況。

該研究對象為約 4,500 名18歲的青少年對有關飲酒模式的回應。研究人員在接下來的 17 年中跟踪了每位受訪者。在此期間，研究團隊收集有關每個青少年一般酒精使用情況、在23至24歲之間單獨飲酒的傾向，及35歲時出現的任何AUD症狀的定期數據。大流行性飲酒可能會使事情變得更糟。

這項研究是針對美國所進行，估計約25%青少年和 40%年輕人單獨飲酒。研究團隊表示，此研究顯示，提早對有未來濫用酒精者進行干預措施，可以幫助年輕人更了解與單獨飲酒相關的潛在危險。