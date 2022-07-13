歐系外資針對祥碩(5269)出具最新研究報告，看好祥碩下半年再AMD新晶片組出貨帶動下，營運表現將優於上半年，惟PC需求仍有進一步修正的風險，且不足以抵消自有品牌業務的下降，故將2022、2023年每股收益從53.17元/62.8元下調到50.84元/61.2元，但因庫存狀況回穩，將祥碩評等由中立調升到優於大盤，但目標價仍自1550元調降到1200元。

歐系外資表示，祥碩第二季營收繼減少1.6%，符合市場預期，主要是因為PC需求下降、2021年高基期、烏俄戰爭以及大陸封控所致。不僅如此，第二季AMD晶片組業務也正值新品轉換階段，大陸招標項目被推遲到下半年。有鑑於產品組合以及銷售規模減緩，預計祥碩第二季毛利率、營業利益率分別落52%、25%。

歐系外資表示，展望下半年，看好祥碩的營收季增率會達25%，主要是由於AMD新晶片組開始出貨，祥碩拿下全部的市占，且透過28奈米的遷移內含價值(dollar content)持續提高，不僅如此，新一波的大陸PC政府招標也將會自第三季開始貢獻。

歐系外資強調，儘管AMD產品發布和大陸標案項目在下半年持續增加，但依舊將其全年營收成長自15%調降到10%，主要是考慮到PC訂單進一步減少的風險。

展望2023年，歐系外資表示，祥碩將可受惠AMD和USB4.0升級帶動，預估年營收成長35%，但由於PC需求仍有進一步修正的風險，且不足以抵消自有品牌業務的下降，故將2022、2023年每股收益從53.17元/62.8元下調到50.84元/61.2元，惟因庫存狀況回穩，將祥碩評等由中立調升到優於大盤，但將目標價自1550元調降到1200元。