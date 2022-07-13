國安基金決議進場，台股早盤大漲逾400點。隨著氣溫越來越高，夏日飲料旺季來臨，外加中元檔期即將來臨，大飲(1213)漲幅逼近8%、泰山(1218)及黑松(1234)等紛紛揚升，不過，受到龍頭股統一(1216)翻黑下跌逾1%的影響，食品指數數度逆勢下跌，成為盤面上最為弱勢的類股。

國內飲料市場產值約在500億元左右，氣溫逐漸攀升，消暑解渴的飲料需求也高漲，加上目前疫情也稍微緩和，民眾出門的意願也增強，毛利率高的飲料業績可望成長，另外，中元檔期已近，也開始提前拉貨，飲料業及包材廠的業績都將迎來旺季的好成績。

黑松搶攻夏季飲料市場商機，旗下補給飲料品牌「FIN」繼2020年推出「黑松FIN乳酸菌補給飲料」，今年再度跨品類推出「黑松FIN補給氣泡飲」。黑松指出，新品以FIN的經典風味作為基底，加上綿密的碳酸氣泡，同時滿足對補給飲料以及氣泡飲料的需求，對銷售業績有信心。

法人指出，夏天進入飲料旺季，包括飲料業及包材廠的業績都可望持續成長，農曆7月即將到來(今年國曆7月29日)，普渡檔期也是食品出貨的高峰，食品、飲料等業績都將增添動能，但今年原物料價格飆漲，各家成本都提升不少，毛利率是否受到侵蝕，值得留意。