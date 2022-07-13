【旅奇傳媒/編輯部整理】交通部觀光局所主辦【2022台灣仲夏旅遊節Taiwan Summer Tourism Festival】日前於台北松山文創園區舉行記者會，現場揭示【台灣仲夏旅遊節】品牌名稱和LOGO，宣告台灣仲夏旅遊正式啟動。

今年活動以「清涼」、「消暑」、「涼品」為活動主軸，串聯整合台灣13個國家風景區與14個縣市共27項夏日特色旅遊活動，並與產業跨界結盟合作，以更全面和多元的主題，讓民眾感受台灣夏季的旅遊魅力，期許能捲動台灣夏季觀光熱潮，帶動周邊產業發展，型塑台灣夏日節慶活動新品牌。

觀光局林信任副局長表示，今年特別整合全台夏季旅遊資源，打造【台灣仲夏旅遊節】系列活動，讓民眾無論想要清涼或消暑，在台灣旅遊，就能同時體驗不同主題的遊程。嘉義縣許有仁局長表示，列入今年台灣仲夏旅遊節系列活動的「2022東石海之夏」，有流行音樂晚會、海鮮美食、音樂煙火秀等，歡迎大家8月來到嘉義嗨翻東石。台南市政府郭貞慧局長也邀請大家參加獨具西濱特色的海洋音樂盛會「臺南夏日音樂節-將軍吼」，來趟吃喝玩樂的台南遊。

▲台灣仲夏旅遊節串聯整合台灣13個國家風景區與14個縣市共27項夏日特色旅遊活動。 圖：雲嘉南濱海國家風景區管理處／提供

【2022台灣仲夏旅遊節】系列活動涵蓋了清涼的水上活動、海洋音樂會、沙雕藝術，以及消暑的生態旅遊、文化體驗。金鐘獎行腳節目主持人廖科溢擔任此次活動代言人，在會中也特別分享台灣旅遊經驗，台灣各地都有在地特色的消暑涼品，例如阿里山冷泡茶和愛玉、雲嘉南的牛蒡茶、馬祖的藍眼淚特調、澎湖風茹茶、東部海岸的台11手工啤酒、東北角和北海岸的石花凍、茂林的吉拿富小米粽和仙草凍…等，還有各式冰品，也都是夏天當季旅遊不可錯過的美食。

林信任副局長並在記者會特別說明，【2022台灣仲夏旅遊節】27項系列活動主場活動–「雲嘉南鹹味浪潮台灣仲夏之夜音樂會」將於7月16日在台南馬沙溝海水浴場登場，現場營造濱海休閒度假氛圍，海水浴場區更是親海戲水、游泳的好去處，晚上則邀請當紅流行歌手現場演唱。東北角的福隆海水浴場正在進行福隆生活節、高雄旗津海水浴場也推出旗津黑沙玩藝節，都是夏季國人更容易親近海洋的地點。觀光局同時特別規劃了「仲夏快閃活動」，以夏日吃冰趣、沙灘遛風箏、陽光啦啦隊以及水漾泡泡秀等方式，配合13個國家風景區管理處夏季活動，現場與民眾互動分享夏季旅遊的樂趣。還有拍照打卡抽獎活動，凡於台灣仲夏旅遊節任一系列活動拍攝照片、打卡，就有機會抽中Gogoro VIVA KEYLESS電動車。

【2022台灣仲夏旅遊節Taiwan Summer Tourism Festiva】以產業跨界結盟型態行銷，今年橫跨通路、旅遊、百貨等多家知名品牌企業共襄盛舉，並推出專屬聯名產品與優惠活動，包括萊爾富便利商店、大苑子茶飲專賣店，及環球購物中心、春一枝冰棒。同時，雄獅旅行社搭配7月16日【雲嘉南鹹味旅遊-仲夏之夜音樂會】推出兩天一夜的旅遊行程；台灣樂活自行車協會也分別推出「夕鹽浪漫騎旅」、「台江歷史x生態騎旅」等自行車遊程。另外還有雲嘉南在地活動體驗，歡迎民眾一起體驗鹹味旅遊。

（本文由《旅奇傳媒》TR Omnimedia 提供）