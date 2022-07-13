國民黨基隆市長參選人謝國樑原本預計於13日晚間，將與時代力量市長參選人陳薇仲進行市政辯論。但臨時因為場地問題，將公開辯論延期舉辦。不過，謝國樑13日上午仍提出基隆重點醫院增設兒童專科門診的政見，希望解決基隆市醫療量能及資源不足的問題。

謝國樑與陳薇仲原訂於13日晚間7時舉行市政公開辯論，因為台鐵拒絕出借場地，上午宣布延期舉辦。至於台鐵拒絕出借的理由為何，台鐵不願回應。

謝國樑指出，今年爆發的新冠疫情，迄今已累積超過7700位國人喪命，基隆市不僅是染疫率最高城市，也讓醫療量能與品質不足的問題浮上檯面。謝國樑表示，他規畫邀請台大兒童醫院層級之專科醫生加入基隆市門診行列，在原本兒科的基礎上引進更細緻的分工科別，提供更專業化的醫療服務，早期發現、早期治療，一同守護基隆孩童健康。

謝國樑強調自己身為人父，更經常帶著孩子進行不同程度的診斷及醫療，很能夠理解家中有罹患疾病孩童家長內心的煎熬。目前基隆市的兒童若罹患特殊疾病，如兒童感染科、兒童心臟外科、血液腫瘤科、基因醫學科等及其他重要的兒童專業科別，往往必須前往雙北市就醫。除舟車勞頓外，家長花費的時間、精力以及心理負擔，往往數倍於他人。

謝國樑主張推動「基隆重點醫院設立兒童門診專科」，採取每周定期設置門診的方式，邀請雙北著名的兒童醫學專家每週固定來為基隆的孩子看診、判別，讓這些孩子在後續治療中能夠得到更專業的幫助，不需要奔波雙北才能接受這些專業科目的診斷。讓家長們在徬徨與無助下能有一個依靠。