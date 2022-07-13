黃嘉千對夏克立提告訴請離婚，兩人將對簿公堂，竇智孔第一時間暗罵夏克立「垃圾」，郎祖筠事後在臉書間接透露女方友人手中有證據，只是忍著不發，而今（13日）周刊則報導，黃嘉千去年12月在加拿大報警，稱自己遭夏克立施暴，對此，再求證郎祖筠，她則表示：「我已和嘉千說好，除非當事人需要我不再發言」。

周刊今報導，指黃嘉千去年12月在加拿大報警，稱遭夏克立施暴、脖子有紅色抓痕，警方到場後立即要求雙方分居，並依照當地家暴案件處理流程，對此，《中國時報》再求證郎祖筠，她則表示，全案已進入司法程序，不便再發言，「我已和嘉千說好，除非當事人需要我不再發言，謝謝你的體諒，辛苦了」。

黃嘉千與夏克立婚變原因眾說紛紜，雙方都沒有對外多談婚變，但卻演變成雙方友人的戰火，夏克立友人指控，黃嘉千沒有替夏克立準備防疫旅館、沒去探望，食物也沒準備，根據《三立新聞網》報導，夏克立防疫旅館其實是郎祖筠協助張羅，才會讓她氣到發文為黃嘉千發聲。

黃嘉千與夏克立16年異國婚姻觸礁，她僅在上周（6日）認了婚變，透過律師賴芳玉發出聲明，表示離婚的決定非常艱難、很不得已，對於占用社會資源深感抱歉，至於雙方友人各說各話，黃嘉千和經紀公司則沒有回應。