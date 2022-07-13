搭配振興國旅補助15日上路，新北市觀旅局推出「新北金好住」活動，即日起至9月30日入住新北市合法旅館民宿，憑單筆消費金額滿300元的發票或收據，即可參加抽獎活動，最大獎是iphone 14 pro。

觀旅局表示，新北市已有超過300家旅宿參加交通部觀光局15日起「悠遊國旅」活動，因此新北市旅宿業者除享有每房每晚補助800元（每一個身分證字號限使用1次），及符合入住星級旅館、好客民宿、自行車友善旅宿及取得環保標章的旅宿業或旅客完整接種3劑疫苗等其中一項條件，可再加碼折抵500元，最高可折抵1300元！

搭配國旅補助方案，觀旅局除推出「新北金好住」抽獎活動外，搶住新北也可同時享有「食」、「宿」等好康，優惠內容包含「住房享買一晚送一晚／買一房送一房」、「雙人房升等家庭房」、「指定餐飲套餐／商品買一送一」等優惠方案。

觀旅局長楊宗珉表示，「新北金好住」整合新北市旅宿業者，獎品除了iphone 14 pro等，還加碼溫泉旅館、民宿免費住宿券抽獎，相關優惠訊息公布在新北市觀光旅遊網。