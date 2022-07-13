睽違兩年，在國安基金再次宣布要進場護盤之後，台北股市13日狂漲並一度超過3%。同時也傲視群雄，為亞洲地區表現最好。

彭博社指出，2022年初至今，全球資金已有近350億美元，陸續從台股撤離，其中科技族群是最大苦主。台灣科技產業正面臨多項挑戰，包括前景堪慮以及美國恐發生經濟衰退等。

康和證券(Concord Securities)認為，短線來看，國安基金可發揮台股止跌功用並恢復市場信心，但台股是否真見底，還是要看美國的10年期公債殖利率、通貨膨脹以及科技股等諸多面向表現而定，因此還有很多不確定因素。

彭博社統計，13日台股盤中幾乎所有類股都上揚。其中，權值約占大盤至少25%的台積電，也一度大漲5%。國安基金上次進場護盤，是在2020年3月新冠病毒爆發初期。當時，為了阻止台股進一步非理性下殺，統一期貨(President Futures)估算，從2022年3月到10月左右，國安基金大概花了7.6億新台幣，約2500萬美元就達到目的。

不過，部分分析師仍對台股仍持謹慎態度。據悉，瑞士信貸(Credit Suisse Group AG)已將大盤2022年底目標價，從17,500點下修至15,000點，理由是獲利能力恐會減弱。

國泰證券(Cathay Securities)也認為，全球股市仍存在負面因子，像是美國通膨以及聯準會升息等，故風險仍在。不過短期內，國安基金還是會支撐台股並吸引買盤進駐。若要從中長期來看，護盤成效還有待觀察。