今年萬安演習將在7月25日下午1時30分至2時舉行，台北捷運公司13日指出，演習期間列車正常運行，到站旅客須暫時停留不能離站；兒童新樂園戶外遊樂設施暫停使用，貓空纜車則適逢週一例行維修日，不對外開放。民眾如違反演習規定，可處3萬元以上15萬元以下罰鍰。

「111年度萬安45號軍民聯合防空演習」即將於月底登場，依規定民眾人、車都不能停留在道路上，若違法規定，依《民防法》第25條，可處新台幣3萬元以上15萬元以下罰鍰。

北捷表示，演習期間捷運車站及列車維持正常運行，到站旅客須配合車站人員引導至大廳層或月台層避難，同時各車站將會加強廣播宣導，請旅客勿在出入口逗留或張望。至於捷運高架、平面段販賣店及台北小巨蛋，均關閉門窗及燈光，捷運地下街及地下車站販賣店則維持正常營運。

北捷也提及，演習當下兒童新樂園戶外遊樂設施將暫停使用。捷運轉乘停車場及臺北市兒童新樂園附屬停車場皆維持車輛只進不出，請配合服務人員引導至室內避難，詳情可洽詢本公司24小時客服專線：（02）218-12345，或臺北市民當家熱線1999(外縣市02-27208889)或瀏覽本公司網站（https://www.metro.taipei/）。