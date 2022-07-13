近期半導體產業雜音不斷，英媒《經濟學人》最新提出示警「晶片業榮景恐陷超大型破滅」引發熱議，資深媒體人唐湘龍則於《飛碟早餐》節目中分析指出，真正會影響整體半導體產業，其實是大陸在半導體製程的進步，預言未來幾年將迎來大陸半導體成熟製程晶片的大屠殺，對於台積電等公司都會造成衝擊，但在尖端技術部分，大陸半導體產業離台積電還很遠。

唐湘龍表示，美國要遏止大陸在半導體產業崛起的趨勢，就要卡住2家公司，分別是荷蘭晶片設備製造商艾司摩爾（ASML）以及台積電，分析從技術層面來說，這兩家公司在半導體產業體系幾乎是領先原創，而且市占率很高接近百分之百。目前已知美國正在向（ASML）施壓，禁止其向大陸出售成熟製程所需的深紫外光（DUV）微影機台。

唐湘龍強調，大陸近年積極發展半導體產業，但如今連半導體製造設備都被卡，他強調，大陸半導體產業要達到台積電在3奈米晶片、甚至更尖端的先進製程，要走的路還很漫長，但在成熟製程如28奈米方面，其沒有技術封鎖的成熟部分，大陸發展已逐漸成熟、良率也提高。

唐湘龍認為，雖然大陸在半導體發展還沒達到尖端，但成熟製程方面都已經追上，預期未來幾年整體半導體業，將迎來大陸成熟製程晶片的大屠殺，相關產品恐進入空前競爭，甚至會被大陸掃地出門，對於台積電等公司，都會有很大的衝擊。

另根據美國財經媒體報導報導，過去四季，全球20家成長最快的晶片企業，約有19家來自大陸，遠高於去年同期的8家。在晶片製造的核心關鍵包括設計軟體、處理器和設備等方面，大陸供應商的營收是全球半導體巨頭台積電、艾司摩爾（ASML）的好幾倍。大陸半導體行業協會數據顯示，2021年大陸晶片相關企業的總銷售額增長18％，達到創紀錄的超1兆元人民幣。