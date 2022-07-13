JR東日本集團海外首家頂級飯店品牌－JR東日本大飯店台北（Hotel Metropolitan Premier Taipei）推出「中秋賞月－錦鯉典藏禮盒」，以象徵和平、友誼、健康與富貴的「錦鯉」為主題設計，同時代表台日友好及疫情退散的祝福。即日起開放預購，8月14日前早鳥預購享88折優惠。

JR東日本大飯店台北此次推出兩款月餅禮盒，「鯉月龍門禮盒」（4入裝），有最受企業界及長輩歡迎的傳統廣式月餅，包含棗泥福圓蛋黃、經典蓮蓉蛋黃、烏豆沙蛋黃及伍仁金華火腿等四款口味。「錦月富貴禮盒」（8入裝），以日本風呂敷為設計使用環保布包呈現，內容包含8顆蛋黃奶黃月餅，綿密滑潤的奶黃餡包覆於金黃餅皮中，絲滑口感受到年輕人的喜愛。

除了月餅之外，JR東日本大飯店台北並推出「馬卡龍禮盒」，共含六款內餡口味 9入裝／每盒700元。習自法國藍帶廚藝的點心主廚何文正帶領點心房團隊手工製作俗稱「少女的酥胸」手工馬卡龍禮盒，外殼堅硬但易碎，內餡柔軟又帶有扎實感，極度優雅可愛。馬卡龍蛋白餅有著極薄的外層、內裡軟糯黏牙充滿了杏仁香氣，再加上中間果香豐富的甘納許，口感加倍提升，以馬卡龍禮盒送禮添加中秋過節的團圓氛圍。6款創意又經典口味：紅心芭樂、百香伯爵、日式玄米鳳梨、香柚鐵觀音、覆盆子、黑醋栗等內餡融合在其中，營造出濃濃的幸福團圓滋味。

除了中秋月餅禮盒外，中秋假期是團圓也是親友歡聚時刻，JR東日本大飯店台北旗下餐廳在日籍總主廚芦浦隆二的帶領下包含鉑麗安全日餐廳、凱華樓中華料理、HAYASE日本料理、月台町大廳酒吧、品頌坊、THE BAR酒吧等皆開始接受訂位。