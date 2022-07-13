衛福部長陳時中以「責任來，我就扛」說詞宣布參選台北市長，反引發落跑質疑。國民黨上午彙整陳時中任中央流行疫情指揮中心指揮官有10大「不負責任」事件簿，批陳逃避台灣防疫大退步責任，落跑去扛民進黨選舉責任，「扛責說」是場笑話。

國民黨點名陳時中防疫10大不負責任事件包含：外賓專案泡泡草率、匆促讓人民與病毒共存、錯誤政策致民眾冤死、堅持PCR導致醫療量能崩潰、台灣清冠一號竟自費、醫材採購弊端頻生、阻撓科學檢測、火化之亂、決策緩慢又配套不足。

國民黨指出，2022年3月底，指揮中心開放外賓以專案泡泡參與智慧城市論壇，讓確診外賓入台肇生防疫破口，爆發全台omicron疫情；之後陳為掩蓋防疫缺失，在缺「疫苗」、「快篩劑」、「抗病毒藥」、「兒童專責病房」下，要全民與病毒共存。

國民黨表示，疫情大爆發後，陳時中初期仍堅持以PCR作認定確診依據，導致醫療量能崩潰，防疫過程又遲未「以篩代隔」，提供大量快篩讓確診者得以3至5日內快速用藥，導致諸多民眾因繁瑣程序錯失黃金治療期而死亡。

國民黨指出，2021年全球對新冠肺炎是以「防堵」、「清零」為主，陳時中為讓每日確診數好看，竟以「被動」管理為原則，只要沒通報就不檢測，縱容染疫黑數在民間流竄，還以各種理由阻撓科學檢測，限制民眾使用PCR。

國民黨也質疑，指揮中心對防疫所需疫苗、口罩、快篩等物資，「徵用標準就是綠友友」，不走醫療用品審核標準，致弊端叢生；陳遲不採購不良反應較低的BNT疫苗，也讓台灣染疫死亡率居全球首位，兒童染疫與死亡比也名列全球前茅。

此外，國民黨還提到，陳時中未能備妥抗病毒西藥，但應公費給付的台灣清冠一號竟還改自費，完全未顧慮弱勢與基層民眾苦痛；而對染疫亡者，指揮中因去年6月要求必須24小時內火化，今年陳卻說只要24小時內通報，對家屬二度傷害。

國民黨批評，陳時中獨斷同意3＋11防疫政策，致使2021年4月爆發諾富特破口事件，但指揮中心卻甩鍋萬華；陳每每都要拖到「傷亡慘重」，才願「部分採納」外界建議的防疫政策，殺害人命的兇手不是病毒，而是中央政府。

國民黨表示，《經濟學人》最新公布台灣防疫「成績單」，台灣排名已退至第7，6月比預期多死6362人，超額43％；但當前疫情尚未趨緩，致死率仍偏高，防疫指揮官陳時中卻已無心防疫，開始請假跑選舉攤，一路走來「卸責、推責、逃責」。