「76行者」遺體修復團隊召集人陳修將，2021年10月14日在埔心某摩鐵，徒手將年僅22歲的同居胡姓女友抓頭重擊地面，導致休克昏迷後死亡，陳修將遭收押近2個月，去年12月一度遭法官裁定以20萬元交保並限制住居，經檢方抗告後，又被裁定羈押未禁見。據了解陳修將已在昨(12日)以30萬元交保並限制住居。

40歲、已婚的陳修將曾率「76行者」團隊，至許多意外事故現場無償修復罹難者遺體；原名陳裕章的他曾有兒少性交易、毒品和強盜等犯罪紀錄，6度進出監獄；出獄後結識洪姓妻子，改名並投入殯葬業，兩人婚後育有1女，看似恩愛幸福，不料近年疑似情變，陳與死者在埔心另築愛巢。

檢警調查，陳懷疑胡女另結新歡，去年10月5日起即以恫嚇、毆打方式嚴刑拷問，胡女為求保命，不得不佯稱自己遭強姦，且對方有意利用她對陳修將不利。

陳修將為此監視掌控胡女行動，並要她去套對方的話，兩人從租屋處入住摩鐵，胡女慘遭嚴刑拷打；案發當晚陳修將發現胡女未經同意私下聯繫對方，醋勁大發，感到遭背叛，盛怒下徒手拉扯其頭髮，並抓頭不斷猛力砸擊地板，胡女最後因硬腦膜下嚴重創傷、出血性休克，隔日凌晨被送醫前，早已失去生命跡象。

檢警調查期間，陳修將說詞反覆、避重就輕，不願吐實還拒絕測謊，甚至推稱是胡女自己撞牆受傷。檢察官偵結，認為被告長期施暴，被害人身心承受嚴重侵害，最終仍難逃一死，其惡性重大，犯後矢口否認毫無悔意，請求法官從重量刑。