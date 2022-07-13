中國國務委員與外長王毅12日訪問馬來西亞，並與馬來西亞外長塞福丁（Saifuddin Abdullah）會談後共同召開記者會。王毅表示此行達成5點共識，包括，踐行開放的區域主義，加快推進「南海行為準則」磋商，把南海建設成為和平、合作之海。

王毅在馬來西亞訪問期間，還與馬來西亞最高元首東姑阿布杜拉沙（Tengku Abdullah Shah）、總理依斯邁沙比利（Ismail Sabri Yaakob）等人會晤。

王毅表示，中國和馬來西亞是有著千年友誼的好朋友，也是合作共贏的好夥伴。當前，中馬關係正迎來新的發展機遇。中方願同馬方重溫初心、繼往開來，為雙邊關係設定新目標，明確新重點，推動兩國合作邁上新台階。

王毅指出，此訪期間，雙方達成一系列重要共識。一是就秉持「天下一家」理念，朝著構建中馬命運共同體方向共同努力達成共識。明確共建中馬命運共同體的大方向，將賦予中馬全面戰略夥伴關係新的時代內涵，為兩國合作開闢更廣闊的發展前景。

王毅還說，雙方同意高品質共建「一帶一路」，推動全球發展倡議落地。雙方還對接互聯互通的發展藍圖，將全力推進東海岸鐵路建設和沿線開發，就新馬鐵路建設保持溝通。還討論打通泛亞鐵路中線的遠期目標，通過對接中寮、中泰鐵路，加速區域一體化進程。

此外，王毅也稱，雙方亦商定惠民親民的務實舉措。中方願進口更多馬優質農產品，將安排馬留學生近期返華複課，還計畫大幅提升兩國直航航班。

而王毅強調，雙方凝聚維護地區和平穩定的政治共識，將宣導真正的多邊主義，踐行開放的區域主義，維護東盟的中心地位，拒絕陣營對抗和冷戰思維，加快推進「南海行為準則」磋商，共同把南海建設成為和平之海、合作之海。

王毅認為，中國和東協各國人民在這片土地上友好交流數千年，誰也無法把我們分開，誰也不能阻擋我們走向發展振興。我們願與包括馬來西亞在內的東協朋友們攜起手來，深化戰略互信、加強戰略協作，齊心協力維護好地區穩定，聚精會神推進共同發展。

而依斯邁沙比利在會見王毅時則稱，馬方願與中方加強多邊事務溝通協調，共同應對糧食安全等全球緊迫挑戰，共同維護和平穩定、捍衛公平正義。雙方還就共同關心的國際和地區問題交換看法。