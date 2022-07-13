民安8號演習將於明（14）日舉行，新北市副市長謝政達今日上午說明，因應國際情勢及天災應變，本次演習目的在宣導民眾防災意識，邀集26個單位參與演習，動員超過1800人、各式車輛200輛、無人機20架及直升機4架次，演練項目新增「戰時災害搶救」，規模盛大空前，為歷年之最。

演習當日上午10時先在板橋慈濟靜思堂辦理兵棋推演，運用多項智能科技、救災設備規畫兵棋推演，包括全災型智慧化指揮監控中心（EDP）、新北災訊E點通、智慧防汛平台及智慧收容系統，並配合學校規畫期程，動員新北市各高中、國中及國小41萬餘名師生，時段性進行地震避難疏散演練。

下午1時40分起在塭仔圳重劃區及泰山捷運公園辦理實兵演練，規畫緊急命令發布期間天災救援、戰時災害搶救、民物力動員與災民收容等3階段24項演練科目，驗證兵推的各項救災議題，包含聯合應變指揮管制中心開設、民眾大規模疏散、空難事故搶救、前進指揮所架設、高鐵及國道運輸系統遭破壞、台北港關鍵設施破壞（毒化災搶救）、維生管線復原、直升機吊掛救援、收容安置、民生必需品配售作為及新聞發布等，以驗證新北市搜救及戰災能量。

謝政達表示，塭仔圳重劃區面積約400公頃，原有近6000間鐵皮工廠於今年拆除完畢，對於改善國門面貌及加速區域發展是大利多；塭仔圳重劃區更是緊鄰行政院新莊聯合辦公大樓周邊、機場捷運線、國道1號與65號快速道路交會處等重要關鍵經建設施區域及節點上，首次將戰災搶救與災害救援整合在塭仔圳重劃區域內辦理別具意義。因應近期國際戰爭情勢，透過民安演習結合公私跨界資源，檢視各式人力機具驗證動員流程，強化地方政府對戰爭發生時應變作為，為市民的生命財產安全做最完善的把關。

新北市消防局表示，為因應5G時代來臨，演習結合新北市各項防救災智能科技，如無人機3D立體建模、智能防災All in One、新北災訊E點通、災害應變資訊系統EMIS 2.0，另加入中華電信與雷虎科技合作「空中無線基地台系統」及國震中心「現地型地震預警系統(EEWS）」、「5D智慧城市防救災平台」等9大項，展現運用智能科技能提升救災效益。