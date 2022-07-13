小孩耳朵變形成史瑞克，引起網友熱議。（圖／翻攝自加藤軍台灣粉絲團 2.0）

夏天蚊蟲多，帶小朋友外出要做好防蚊措施。一名家長分享孩子耳朵腫起來的畫面，只見小朋友的耳朵直接腫到變很長，讓媽媽超級心疼，也提醒大家夏天帶孩子去戶外要注意。不少網友看了照片又擔憂又想笑，因為乍看真的太像動畫人物「史瑞克」的耳朵了。另有不少苦主說，自己的孩子也曾這樣，應是對蚊蟲叮咬過敏，但當初看到真的很嚇人。

臉書粉專《加藤軍台灣粉絲團 2.0》今轉發照片大呼「可憐的孩子！」只見一名年幼孩子的耳朵腫得很誇張，已嚴重變形到看不出來耳朵本來的樣子，而孩子的爸媽呼籲大家「夏天帶小朋友去戶外玩真的要注意。」推測孩子應是在戶外玩耍時，不慎被蚊蟲叮咬過敏才導致耳朵腫起來。

驚人畫面吸引7千多人朝聖，許多網友留言討論，「別小看過敏體質」、「雖然這不能笑，但為何嘴角自己往上揚」、「第一眼看到以為是家長捏的，小時候都被捏耳朵然後拉再轉，我想說他到底是做錯多少事被捏成那樣」、「說像史瑞克好地獄」、「看到第一眼立刻想到是史瑞克」、「什麼蚊子這麼恐怖？腫成像蜜蜂叮的」。

貼文也釣出不少苦主說，自己的孩子也曾經這樣過，當初看到真的差點嚇死。「我女兒也這樣過」、「小孩耳朵被蚊子叮，真的會很腫，我笑過我兒子」、「我兒子前幾天被蚊子咬也是這樣，還好擦完藥有慢慢消腫」。