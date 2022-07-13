國際貨幣基金（IMF）12日（周二）警告美國要避免於陷入衰退的「挑戰愈來愈大」，並且以近期數據反映消費者支出走疲為由，再度調降美國2022年經濟成長預期，由2.9％下修至2.3％。

IMF對於2023年美國實際國內生產毛額（GDP）的預期成長率調降至1.0％，低於6月24日預估的1.7％。

IMF高層在聲明中指出，通膨不斷上升已對美國和全球經濟「造成系統性風險」，另亦提到聯準會的貨幣緊縮應有助於讓通膨在2023年第四季降至1.9％，估計今年第四季通膨達6.6％。