台北市長柯文哲上任後，大力掃蕩違章建築，台北市建管處表示，將優先拆除涉危害公共安全違建，包含1994年以前的「既存違建」，經查若涉影響公安也會先拆，統計至6月底，違反公安違建共列管815件，將依序查處。

根據建管處統計，自2015年至今，已執行完畢影響公共安全違建專案共8699件，包含占用防火巷1890件、頂樓裝修隔3房以上1843件、要求加裝住宅警報器1756件、1999緊急通報1274件、作營業性廚房使用998件、屋頂加蓋第2層以上520件、占用消防救災通道418件。

建管處指出，現階段拆除違建著重在維護公共安全為主，將持續處理涉及危害公共安全違建，預計今年底前以專案方式處理，包含餐廳有設違建且當廚房使用、頂樓裝修隔3房以上，經統計各為113件、151件，並以達到清零為目標。

建管處表示，若有違建，民眾應配合拆除、改善，且改善完成後不容許有再次興建狀況，經查證發現屬違建，絕不寬貸且依法執行強制拆除，呼籲切勿心存僥倖任意搭蓋違建。