第14屆海峽論壇的論壇大會13日舉辦，與國民黨主席朱立倫去年以視訊方式致詞不同，今年由國民黨副主席夏立言代表，以預錄影片方式向論壇進行致詞，指出疫情發生已兩年多，對隔離措施、兩岸航點的受阻影響不容小覷，如果長期存在恐讓兩岸民間交流的意願能力大幅受限。他也提出3點呼籲，並在落實九二共識基礎上繼續推動兩岸交流對話，堅持「反對台獨」，從「求同存異」走向「求同尊異」。

夏立言說明，從朱立倫上任黨主席以來，積極落實黨綱中的目標，以利推動國民黨兩岸政策，會堅守立場，致力於服務台灣民眾期望，有利和平穩定交流與經濟融的合作與發聲。

他表示，雖然疫情發生以來的局勢相當困難，承受一定壓力，但國民黨在堅持兩岸交流方面沒有退卻，保障兩岸人民來往不懈。但面對國際與兩岸關係的新情勢，將遵循黨相關法律與黨章黨綱規律，延續過去8年基本方針，在落實九二共識基礎上繼續推動兩岸交流對話，堅決反對台獨，從走向「求同存異」進一步走向「求同尊異」。

夏立言也說，也感謝排除帶大陸方面在排除萬難之後，在兩岸與疫情勢下仍舉辦如此盛大論壇，相信海峽論壇的舉辦會對兩岸關係產生正面積極影響。