苗栗火車站因採綠建築設計，沒有裝設冷氣，引發旅客接連抱怨，立法委員徐志榮接獲陳情，13日邀台鐵局到場會勘，台鐵方也提出3階段改善，盼解決火車站內高溫的問題。
苗栗火車站2013年改建為跨站式車站，採綠建築設計，強調大片採光、空氣自然流通，獲綠建築鑽石級標章，但實際啟用後，旅客經常抱怨「冬冷夏熱」，最近每天平均都破30度高溫，旅客入站「心靜也涼不下來」，連站務人員也太熱吃不消。
立委徐志榮今天邀集台鐵台中段長蘇鎮霖、苗栗站長吳兆迪前往會勘，苗栗市長邱鎮軍也到場關心。徐志榮說，苗栗車站是1等火車站，平時旅客數量進出多，炎炎夏日沒有冷氣吹，但也不能讓旅客熱到快中暑，旅客在高溫下候車問題得盡快改善。
台中運務段長蘇鎮霖表示，目前有短、中、長3期的解決方式，短期已經向台中車站借調4台水冷風扇使用；中期則會再設置掛扇、壁扇並將玻璃帷幕貼上隔熱紙；長期則請建築師設計增置自動排風扇，來增加空氣流通。
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