太恐怖！一名有敏感體質的女網友日前到台南玩，經過某處墳墓突然飆淚、頭痛，於是男友用Google隨意找間小廟帶她去拜拜，但進到廟裡竟看到廟公廟婆一大早就喝醉酒，且拜完更慘，時常被好兄弟騷擾，最後回到熟悉的廟拜拜，被師父問到最近是否有去陰廟，卻直到回家才想起在台南拜拜過，但再次上網查那間廟時竟然從Google上消失了，超毛經驗讓她想忘都忘不掉。

這名女網友在Dcard說道，有次去台南玩經過一處墳墓，回到市區後突然全身不舒服，不停流淚、頭痛，於是跟男友提議到王爺廟拜拜，但男友拒絕去原PO指定的正廟，直接看Google帶她去一間小廟，起初原PO覺得Google上的廟照片看起來還好，但到現場發現，廟公廟婆都在喝酒，一大早就喝得醉醺醺。

原PO回憶，那間廟都是灰塵，不像陽廟，告訴男友覺得這裡怪怪的，男友卻不理會，那天拜完後原PO渾身不對勁，時不時被好兄弟騷擾。於是回到家附近常去的廟拜拜，被眼尖的師父發現「近期是否有去陰廟拜拜？」當下原PO想不起來，直到回家才想起去過台南的陰廟，於是再次上網查那間廟的資訊，怎料那間廟直接在Google上消失了。

對此，網友聽了都毛骨悚然，紛紛留言：「等等...妳不覺得廟公廟婆在喝酒就很奇怪嗎」、「男友會拒絕，代表他早就被卡到，那東西會控制抗拒」、「我昨晚才看完咒，現在對於那些陰廟、邪教都好怕，只想趕快找濟公師父秀秀」。

對於如何分辨陰廟、陽廟，內行網友表示，陽廟多數會有天井、很明亮，但土地公、城隍爺除外，且主神都會有尊稱、很有名；陰廟則是陽光照不到殿內，昏暗，主神大多稱做某某公、某某姑娘。

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