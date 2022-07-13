法國周二表示，擬減少食品中亞硝酸鹽的使用。法國國家衛生單位此前證實，亞硝酸鹽會增加致癌的風險。但該機構沒有全面禁止將亞硝酸鹽用於火腿和香腸等加工肉品。

法國國會在今年二月通過法案，要推動逐步減少醃肉中使用亞硝酸鹽，並呼籲政府根據衛生單位Anses的建議採取行動。

Anses在周二稍早發表一項評估，證實世衛組織於2018年的一份報告，該報告將加工肉品中攝入的硝酸鹽和亞硝酸鹽，與大腸直腸癌有關連。Anses說，懷疑這兩種物質與其它癌症有關，例如卵巢癌、腎癌、胰腺癌和乳腺癌。

硝酸鹽在農業中用於肥料使用，而亞硝酸鹽則廣泛地使用於加工肉類，以延長存放在貨架的期限，並使火腿呈現粉紅色。

法國政府表示，全面禁止是沒有根據的，因為Anses表示，根據法國人的飲食消費習慣，99%的人口並沒有超過所有接觸硝酸鹽或亞硝酸鹽的容許日劑量。

法國食品加工產業協會FICT強調，已經大幅減少亞硝酸鹽的使用，並呼應Anses的警告，即在沒有替代品之下，減少亞硝酸鹽的使用會產生反效果，增加醃製香腸中沙門氏菌的風險。