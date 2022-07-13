日本前首相安倍晉三日前遭槍殺不治，日本對台政策及印太戰略備受關注，台灣安倍之友會長陳唐山今天表示，從本次自民黨達修憲門檻，日本政府在主流民意下將延續「安倍路線」，台日關係不會改變。台灣智庫諮詢委員董立文指出，日本首相岸田文雄同意副總統賴清德入境日本，已宣示他將繼承安倍親美、親台、抗中路線，未來將持續維繫台日友好關係，更表達日本既有的印太戰略不變。

陳唐山指出，過去美國總統拜登接任川普政權後，當時我們就憂慮拜登政府上台後對台政策是否調整，實際上，對台灣比以前更好，原因是來自強大民意對台灣的支持，以此為例，岸田政府有3年穩定執政時間，相關政策應不會有太大改變。

陳唐山認為，安倍去世後，自民黨在國會獲得三分之二席次，岸田首相對於安倍親美、親台、抗中路線，不會有太大改變，也不會輕易改變。

民進黨立委趙天麟也說，安倍經濟學除三支箭外，外交也有三支箭，包括美日同盟、俯瞰地球外交關係與自由與繁榮之弧，並採取獨步全球的印太地區主張；對日本而言，俄羅斯北方四島問題無法解決，中國窮兵黷武威脅台日，因此，在自民黨大勝達修憲門檻後，安倍在印太地區所提出的路線，預料將會持續下去。

董立文說，安倍是日本推動台日關係最重要支柱，也是台海安全國際化的最重要推手，安倍說服美國前總統歐巴馬將美國的戰略重心向東移動，接著說服川普採用其印太戰略，另外還說服英國、澳洲等國，讓他們都表達對台海安全重視的主張。

對於賴清德前往日本弔唁安倍並出席家祭，董立文分析，這是岸田首相分別向日本、台灣、中國宣示其立場，對日宣示會繼承安倍親美、親台、抗中路線，對台則宣示台日關係友好不變，對中國則宣示日本的印太戰略不變。