北市1名35歲女子日前深夜向警方報案手機遺失，兩警隨後到場處理，但女子飲酒且情緒激動不聽勸阻，過程中不斷辱罵員警、毀損警用秘錄器還咬傷女警，遭警依現行犯逮捕送辦。

台北市警察局南港分局玉成派出所副所長郭力維今天表示，日前接獲1名女性民眾報案，稱手機遺失需警方盡速到場了解。

當兩警到場聯繫報案的35歲女子，她隨即告知員警手機遺失且已在其他分局報案和製作筆錄，但因不滿當地警方處理情形，所以返家後又再次報警。

由於女子渾身散發酒味且講話情緒激動，員警請她降低音量以免擾鄰，未料她不聽勸，還以死菜鳥等語辱罵員警，且在員警查證身分過程中還試圖拿取警用電腦遭阻止，她竟用腳踹方式攻擊員警，還張嘴咬傷劉姓女警左手臂。

警方現場制止女子失控行為並將她帶回派出所保護管束，她在過程中又毀損警用密錄器，且管束期間仍失控辱罵員警三字經，遭警方依涉刑法妨害公務罪、傷害罪、妨害名譽罪及毀損罪現行犯逮捕，全案移請士林地檢署偵辦。（編輯：李亨山）1110713