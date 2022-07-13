全球多地今年爆發猴痘疫情，總數已達9200例。世界衛生組織（WHO）今天宣布於下週再度召開緊急會議，判斷猴痘是否構成全球公共衛生威脅。

世衛組織上月認為猴痘疫情尚未構成緊急公衛事件。但隨著過去數週感染病例顯著增加，預料世衛組織將在緊急委員會下週再度開會時，考慮是否發布最高層級警戒。

美國媒體CNBC報導，世衛秘書長譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）在視訊記者會中說，猴痘疫情緊急委員會將於下週再度開會，檢視當前趨勢、防疫措施成效，並向出現病例的國家及社群提出建議。

世衛組織未提到緊急會議的確切日期。

世衛組織表示，今年迄今，全球已有63國共通報約9200起猴痘病例，而截至本月4日還只有約6000例。今年已有3人死於猴痘病毒。

目前猴痘疫情多在歐洲和北美擴散，這現象極不尋常，因為這種病毒以往不會在歐美出現。歐洲是這波疫情的重災區，今年通報確診病例占全球總數超過80%。美國也發現逾760例分散在37州、華府及轄下自治邦波多黎各。