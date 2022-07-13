台中市警方日前接獲民眾報案指稱，委託北區某國際拍賣公司販售骨董商品，但業者突然人去樓空失聯，且疑將商品帶走，警方已受理被害民眾報案，全案朝詐欺方向偵辦。

台中市警察局第二分局今天告訴中央社記者，11日晚間8時30分接獲民眾報案指出，今年1月8日委託北區民權路某國際拍賣公司販售骨董商品，但事後發現拍賣公司所在地址人去樓空、鐵門深鎖。

報案人表示，經撥打公司聯絡電話均為關機狀態，才發現公司疑將將託售商品帶走且斷絕聯繫，驚覺有異而報警。

警方說明，目前已陸續通知案件被害人製作筆錄，以釐清相關案情，並積極蒐證報請檢察官指揮偵辦，呼籲民眾如有相同委託情事，應立即向警方報案，全案將依詐欺罪方向偵辦。

根據拍賣公司的網站資料指出，提供藝術品租賃、藝術展覽與策劃、藏品徵件及買賣等服務，記者撥打公司電話未獲回應。（編輯：陳仁華）1110713