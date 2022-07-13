今年上半年各縣市房地合一稅收大增，六都中以台中市稅收達35.46億元奪冠，不過，六都以外縣市表現相當驚奇，共有10個縣市上半年稅收破億元，破億縣市中有不少新面孔，包含苗栗縣、南投縣、宜蘭縣還有花蓮縣。

大家房屋企劃研究室副理郎美囡表示，房地合一所得稅以不動產交易增值部分課稅，顯示今年上半年價格持續上漲，由於不動產交易的主力都會區價格已走高，買盤外溢至其他區域，出現許多房市黑馬，加上疫情揚起國旅、休閒宅風潮，讓觀光勝地也入榜。

諸多縣市上半年房地合一寫下同期新高，六都中納稅王仍然是台中市，上半年35.46億元，六都稅收成長最多者為新北市，上半年稅收24.69億元、年增120.0％，台南市也有100.3％成長，其上半年稅收17.98億元。

而六都以外縣市，今年上半年房地合一稅破億者除了老面孔新竹縣市、彰化縣、雲林縣、屏東縣及嘉義市之外，增加了苗栗縣、南投縣、宜蘭縣還有花蓮縣，共4個縣市，其中苗栗縣去年上半年稅收6,000多萬元，今年一舉狂增282.5％，達到2.34億元。

郎美囡分析，苗栗縣部分區域鄰近新竹科技園區，當竹科帶動新竹縣市價格大幅上漲，買方開始沿通勤便利地段找更低價的區域，苗栗縣因此受到帶動，成交價格拉升許多，從破億縣市也可觀察出，資金潮帶動各區域不動產的效果驚人，尤其可吸引就業人口、區域發展可期的低價區，價格能有高度表現。