台中市67歲周男搬新家，某日菸癮一來下樓買菸，記憶不佳又走錯了路，離家越來越遠，呆站馬路旁許久，熱心民眾發現後協助報案，警方到場怎麼問，周男仍是記不起兒子的電話還有新家地址，僅記得舊家地址，警方靈機一動、逆向操作，帶他回老家，途經一家雜貨店老闆，老闆大聲呼他認得周男，於是透過老闆幸運聯繫周男的兒子，順利協助他返家。

台中市警第三分局正義派出所指出，當天員警上午8點多巡邏時，獲報有男子在南區復興園路徘徊許久，疑似失智走失。警方到場後，發現他情緒緊張，經安撫後，周男逐漸放下心防，貼心的員警要帶周返家，卻是一直問不出剛搬新家的地址。

周姓男子向警方表示，自己3天前才剛搬到新住處，因下樓向到便利商店買菸，卻不知該怎麼回家，他記不得新家的地址，一時之間也想不起兒子的電話，真不知該如何是好。幸好周男還記得舊家位置，當場建議帶他先返舊家，尋找蛛絲馬跡，還好遇到熟識的雜貨店老闆，才聯繫周男兒子。

周男兒子接獲警方來電也相當訝異，得知父親走失也相當著急，因其當天到外地工作無法及時趕回，警方在確認其新家住址後，便熱心協助周男返回1公里外的新住處，父子倆人對警方適時伸援也相當感激。

警方提醒，民眾對於家中有失智症狀的長輩應多多關懷陪伴，並可於其所穿著的衣物縫繡便於協尋的資訊，也可向市政府社會局申請愛心手鍊配戴，以便走失被尋獲時可迅速聯繫家屬，讓家人早日平安返家。

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