饗賓餐旅今位於嘉義縣馬稠後產業園區「嘉義食材中心」正式動土，桃園市長鄭文燦、嘉義縣長翁章梁等人今也出席動土。（呂妍庭攝）

饗賓餐旅今位於嘉義縣馬稠後產業園區「嘉義食材中心」正式動土，桃園市長鄭文燦、嘉義縣長翁章梁等人今也出席動土。（呂妍庭攝）

桃園市長鄭文燦（左）為鼓勵桃園在地規模最大優良餐飲企業饗賓集團在嘉義設廠，今也親臨嘉義致賀。（呂妍庭攝）

擁有饗食天堂、饗饗等多家品牌的饗賓餐旅今位於嘉義縣馬稠後產業園區「嘉義食材中心」正式動土，饗賓餐旅第一期將投入8億元打造食材中心，董事長陳啓昌表示，2030年前會陸續投入40到50億元建構食材中心，成為引領饗賓集團邁向未來的重要動能，包括桃園市長鄭文燦、嘉義縣長翁章梁等人今也出席動土。

饗賓餐旅在嘉義馬稠後產業園區取得1萬5098坪產業用地，初期要投資8億元，興建總樓地板面積3000坪的「嘉義食材中心」，未來除低溫倉儲及冷鏈物流外，也將規畫食材前處理中心。

「期待將嘉義的山珍海味推銷給全國消費者！」陳啓昌說，嘉義食材中心將有效縮短食材從產地到餐桌距離，並與當地農民深化契作，落實食安溯源管理，提供農民穩定收益，整合在地資源，攜手供應台灣餐飲業每年8000億產值所需要的優質食材。

翁章梁說，饗賓集團在馬稠後設立食材中心，饗賓的到來對嘉義縣的農產品有非常大的幫助，饗賓與嘉義優鮮產品更是「強強聯手」，希望透過此通路管道，協助將嘉義縣辛苦的農漁民所生產的農漁產品，提供給全台消費者享受最安全、最好的食材。

鄭文燦為鼓勵桃園在地規模最大優良餐飲企業饗賓集團在嘉義設廠，今也親臨嘉義致賀，鄭文燦說，饗賓餐旅集團已成台灣在飲食文化的重要推手，旗下8個品牌有55家分店，目前饗賓仍在擴大當中，特別的是結合食材物流中心，提供給餐飲業最好的食材，選在雲嘉南平原中心，在嘉義馬稠後產業園區建立全台最大的食材物流中心，相信以饗賓的食安標準與在地供應以及注重員工的企業文化下，一定能發展台灣最好的飲食生態系。

陳啓昌在受訪中也提及，未來計畫在工程完工後，在廠區設立較為平價的庶民餐飲品牌，主打百元庶民飲食，提供馬稠後園區內的員工優質的餐飲服務。