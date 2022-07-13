樺漢(6414)本周四(7月14日)將受邀參加國泰證券線上產業座談會，分享產業跟公司動態。法人維持買進的投資建議，目標價給予246元，外資也續買超力挺下，在法說前夕，樺漢周三股價盤中衝上218.5元，高漲8.16%或16.5元，重返所有短均，站穩200元關卡。

樺漢(6414)2022年6月合併營收達新台幣103.85億元，月增23.3%、年增22.9%；累計2022年第二季合併營收達新台幣269.79億元，季增11.4%、年增18.3%；2022年上半年合併營收達新台幣511.99億元，年增19.1%，同時遞出6月、第二季、上半年營收表現三創歷年同期新高的紀錄。

樺漢單季營收創歷史新高，主要係系統整合、品牌相關專案季底入帳金額較多所致，符合法人先前預估。

樺漢下半年業績展望可望更勝上半年，動能主要來自系統整合、設計製造。其中，系統整合業務受惠於半導體廠積極增加資本支出，2022年以來接單持續暢旺；至於在設計製造業務的部份，主要係受惠於金融/零售、博弈/彩票、工業網路安全等垂直市場需求熱絡。考量樺漢在手訂單金額仍高，法人預估，今年第二季至第四季營收將逐季成長，旺季效應可期，故法人維持對樺漢買進的投資建議，目標價給予246元。