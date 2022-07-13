樂壇天王周杰倫目前正帶著老婆昆凌和小孩到澳洲旅行，他的新專輯《最偉大的作品》封面今曝光，是在法國素有「天空之城」美譽的聖米歇爾山實地拍攝，壯闊美景入鏡！同名主打MV也取景法國多處知名景點，他的媽媽葉惠美看過後更是直呼：「兒子怎麼這麼有創意！」

聖米歇爾山是法國聖瑪洛灣上的一座岩石島，距離海岸約一公里，海水退潮時周圍的沙岸會顯露出來，漲潮時則變成一座被海水包圍的孤島，這座中古世紀的「沙丘堡壘」轉瞬就會變成壯觀的「海上城堡」，是法國著名的旅遊景點。工作團隊利用這景點的特色捕捉美景，聖米歇爾山與水面上的倒影相互輝映，周杰倫置身其中，如夢似幻，景緻別具一格！此景也成為了周杰倫《最偉大的作品》專輯封面，並呼應了專輯裡另一首歌曲〈倒影〉。

周杰倫〈最偉大的作品〉MV藉由時空旅人將藝術家與其作品精神相串連，話題熱度居高不下！他一拍完MV就跟媽媽分享，母子倆一起討論了MV裡的藝術家與劇情，周媽對MV讚不絕口：「杰倫把音樂結合繪畫藝術，又放進魔術，真的很特別！我兒子真的很有創意！」

事實上周媽可說是周杰倫的藝術啟蒙老師，美術老師退休的周媽，在周杰倫小時候，家裡掛著梵谷的複製畫，她就會跟周杰倫講述一些藝術家的故事，周杰倫說：「小時候媽媽一邊作畫、而我一邊彈著鋼琴的畫面，是我童年美好的回憶之一。我很幸運地小時候就在藝術氛圍裡長大，媽媽給我很大的影響。」

周媽說：「其實杰倫小時候就對藝術畫作有興趣，長大後還帶我到羅浮宮、奧賽美術館…看展覽，看到這支MV想起杰倫帶我在法國旅遊時，去了里昂車站的藍色列車餐廳、莫內花園…，也都成為他MV裡的素材了。」MV中還有許多魔術巧思，周媽透露周杰倫小時候就很喜歡變魔術！印象深刻的是曾在百貨公司的兒童玩具區買過魔術盒給他，沒想到他長大後魔術越來越厲害。

周杰倫〈最偉大的作品〉MV在全球都是發燒影片，許多老外網紅對他的音樂及MV表現都佩服不已！YouTuber「不是柯桑德」邀請了音樂人Joe評價這首歌，Joe注意到許多音樂細節，他說：「他的打擊樂風格非常新穎…，這個就是Trap風格的鼓，在現代嘻哈裡是非常流行的，所以即使這仍然是一首周杰倫味道十足的歌，他還是更新了這個風格，比他早期的嘻哈歌曲，給人感覺更現代了！是一首一遍又一遍想去聽的歌曲。」音樂人Joe從專業技術分析、到歌詞內容、背後含意…，給予這首歌曲極高評價，最後還用琵琶cover了一段音樂，相當有意思！

周杰倫第15張個人專輯《最偉大的作品》即將在7月15日正式發行，CD裝幀唯一版的包裝設計是一個信封的呈現，歌詞圖冊裡照片豐富，就像周杰倫給歌迷的信，告訴歌迷這段時間去過的地方。7月15日發片這天凌晨0：00也將推出第二波主打歌MV，敬請鎖定周杰倫官方YouTube頻道。