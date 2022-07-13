搶中秋送禮商機，台北君品酒店推出「君品翡冷翠寶盒」頂級中秋月餅禮盒，廣式月餅每盒六入售價4,880元，包含鳳梨南瓜子、棗泥蛋黃、伍仁金腿等3種口味，搭配2盒梨山烏龍茶葉組合，8月1日起開放預購，需於取貨前三天預訂，取貨時間為8/19日至9/9日。取貨地點為君品酒店17樓頤宮中餐廳 (台北市承德路一段3號17樓)。

君品酒店每年皆以永續、實用的概念打造月餅禮盒，今年以古典壁畫搭配別具匠心的雙層盒設計，可再利用作為優雅的珠寶收納盒，外袋則是精緻刺繡的絨布提袋可手提亦可肩背，成為外出優雅的時尚單品。

「君品翡冷翠寶盒」設計如歐洲珠寶盒般展現君品酒店一貫的優雅風格，外盒的彩繪畫作來自雲朗觀光義大利佛羅倫斯「翡冷翠百花宮」貴族宅邸18世紀的濕壁畫天花創作，敘述著西元前362年古羅馬神話中，一位看似平凡的士兵所擁有的愛和勇氣；柔軟的筆觸，在寫實和虛幻間讓神話的精神流傳千古。

君品酒店月餅餅皮與內餡皆使用傳統手工製作，利用餅皮會自然回油的特性，使其與餡料融合，產生皮餡一體、入口即化的細緻口感。「鳳梨南瓜子」廣式月餅將鳳梨去皮、切塊、長時間熬煮製成富含香氣逼人、甜中帶酸的鳳梨餡，再加入帶有豐富營養價值的南瓜子，打造出每口都能感受鳳梨的纖維果肉、與酸甜交織的特色月餅；「棗泥蛋黃」廣式月餅特選黑、紅棗配製成完美比例棗泥，以慢火熬煮出天然獨特的香氣，混入白豆沙調製成綿密滑潤的內餡，再加上傳統鹹蛋黃，讓滑順的內餡結合多重滋味的鹹甜口感；「伍仁金腿」廣式月餅特別選用五種富含高營養價值的堅果-核桃、南瓜子、白瓜子、白芝麻、杏仁，搭配經過多道繁複手續、獨家秘方製成的金華火腿，口感飽滿甜蜜。

禮盒內另有來自台灣高山茶區的梨山高冷清烏龍、及梨山蜜韻紅烏龍各一盒，其中梨山蜜韻紅烏龍以獨門製法結合可遇不可求的小綠葉蟬叮咬，有著花果與蜜香交疊的特殊韻味，每一縷天然茶香都是土地的餽贈，一口茶一口餅，品一席珍貴的團圓滋味。