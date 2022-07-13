南投縣58歲黃姓男子與44歲越南籍阮姓女子發生不倫戀，因感情生變及金錢因素常爭吵，黃男不滿阮女索款百萬賠償，還揚言告性侵，2021年3月間，持長約40公分切肉刀殺害阮女致死，黃事後喝農藥輕生，送醫救回一命。南投地院依殺人罪判處黃12年6月徒刑，台中高等法院審酌黃與死者家屬和解，酌予減刑，判10年6月徒刑。

一判決書指出，黃姓男子與阮姓女子因採茶工作結識，2人各自有家庭，於2020年3月交往後同居，黃為討女友歡心，甚至借阮女22萬元經營越南商店，後來得知阮女雖賣越南商品，私下卻經營地下匯款，為同鄉移工寄錢回越南，抽手續費圖利，引發黃不滿。

2021年間黃與阮女，為了承租房屋及感情因素等，發生激烈口角爭執，阮甚至傳訊給黃指稱「我跟你做愛1年，我身體已經爛掉」、「沒有給錢有人跟你睡嗎？你在這吃飯、睡覺跟我做愛，房租、水電都我錢，當然跟你算做愛的錢」等語，揚言控告性侵、家暴；黃不滿積蓄被花光還被恐嚇索款，遂埋下殺機。

一審開庭時，黃男雖有提及曾精神科就醫史，盼獲減刑，但法官認為，因案發當天明確向警方交代時間、地點、行凶等原因，其認知功能正常；最後審酌黃坦承犯行、願接受法律制裁、賠償被害人家屬等，顯有悔意，依殺人罪判12年6月刑期。

台中高分院合議庭認為，對於一審判決固非無見，但審酌黃在案發後自首、坦承犯行，有誠意賠償死者家屬損失、達成和解，死者家屬在開庭時表明願意原諒黃，因此將一審依殺人罪判決12年6月，予以撤銷改判，二審依殺人罪判刑10年6月，仍可上訴。

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