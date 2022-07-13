蘋果為了鼓勵大眾幫忙尋找新系統iOS 16中的問題，祭出高達200萬美元（約新台幣6千萬）的獎金，給予成功找到漏洞的人，這也是業內最高的Bug懸賞金，此事引起台灣知名駭客張啟元的注意，公開發文表示參戰，引起網友們熱烈討論。

蘋果想要完善新系統的功能，因此開出鉅額獎金吸引有興趣的民眾挑戰，張啟元昨（12日）晚表示，接下來的目標是iOS 16系統，且很想休息一年，如果能找到這個洞，就能有快台幣6000萬，讓我無憂無慮休息。

張啟元自爆參戰，讓許多粉絲樂歪，甚至有人喊話盼能跟他合作，「想參與合作」、「希望你能成功」、「太厲害了！挑戰越來越高階、越難，只能說你超厲害」、「6000萬能買車買房，妥善運用能無憂無慮好幾年了吧。」

事實上，張啟元早在2018年就曾找到過蘋果的漏洞，當時的獎金約10萬美元（約新台幣290萬）此外，他也曾在2019年則抓到LINE的漏洞，拿到2萬美元（約新台幣60萬）的獎勵。而讓張啟元聲名大噪的事件，是2013年他駭進臉書的漏洞，並成功刪掉創辦人祖克柏（Mark Zuckerberg）的貼文。

不過他也曾因為駭進高鐵「T-Express行動購票」系統訂購40元車票，再用筆電攔截訊息封包，並竄改成20萬干擾高鐵主機，最後還讓退款20萬的數據通過檢核，高鐵檢核系統時發現金額異常。

台灣高鐵對張啟元提告，最後法院依違法製作財產權紀錄取得財產未遂罪，判處他6月徒刑，且不予諭知易科罰金，但仍有易服社會勞動的可能。