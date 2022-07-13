台師大今天宣布，斥資17億元在公館校區興建的學生第二宿舍，目前已經落成，提供約3000張床位，今年9月開始入住，若不計因應防疫需求的保留床位，根據過去申請住宿的人數估算，住宿率將可從目前的65％提升到95％。

台師大在公館校區興建的學二舍，是歷來投入最多工程經費的校園基礎建設，12日在台師大校長吳正己、新亞建設董事長鄒宏基、立法委員吳思瑤等人見證下，舉行落成揭牌暨啟用典禮。

台師大表示，學二舍從2014年開始規畫，歷時8年才完工，是地上18層、地下2層的建築，樓地板面積約5萬3882平方公尺，2021年底竣工，2022年3月取得使用執照，共規畫340間雙人套房、20間男宿三人雅房、566間四人雅房及8間無障礙寢室，滿足各式居住需求，將成為公館地區新店溪畔的新地標。

台師大表示，學二舍的住宿費用，4人雅房每人每學期約1萬5300元；3人雅房2萬0400元；2人套房2萬5930元，成為許多學生住宿首選，也滿足都會區學生住宿需求。

學二舍空間用途多元，各樓層除了住宿單元，另設有交誼廳、簡易廚房、閱讀室、公共衛浴及洗曬衣間，一樓公共空間也規劃可容納450人的多功能大型餐廳，以及便利商店、K書中心、健身房等，讓學生享受便利機能。

學二舍今年6月也順利獲教育部核定「新世代學生住宿環境提升計畫」補助經費1.7億元，在公共空間裝修設計上，更邀請學生會一同參與，曾協助調查住宿生實際需求與期待，如簡易廚房及性別友善廁所等，讓使用情形更為人性便利。