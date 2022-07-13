錢薇娟（左起）、郭泓志、江宏傑比賽未開始就充滿火藥味。（三立提供）

錢薇娟（左起）、郭泓志、江宏傑3人對全新一季都有高度自信。（三立提供）

第4季《全明星運動會》即將開播，本季除了全新賽制，還新增郭泓志率領的黃隊，與藍隊錢薇娟、紅隊江宏傑形成三強鼎立、共鬥的賽事；談到新一季的戰略，3位領隊充滿火藥味的互嗆。此外，製作單位也形容本季是一場打破紀錄的戰爭，目前已經從200多位報名者中挑選出超級新秀，在測試階段已有多位「運動怪物」打破過去的紀錄。

當江宏傑被問到本季戰略時，錢薇娟立刻插嘴：「先讓他贏小郭再贏我。」江宏傑則回說：「就是因為沒贏過，所以特別想贏！」他覺得過去自己是比較暖心的帶隊方式，但這次會比較嚴格；錢薇娟則覺得郭泓志來勢洶洶，「你看從外表就可怕！」所以她的策略是連絡次要敵人去打擊主要敵人，郭泓志笑說：「這是我和小傑的策略！」江宏傑見狀後笑說：「我會不會就是所謂的次要敵人」。

前3季都由藍隊獲得冠軍，江宏傑表示自己沒太大壓力，畢竟本季是全新賽制，全部重新開始，之前只有他跟錢薇娟2隊對戰，現在3隊共鬥，他笑說會以低姿態去拼，但相信整體上本季運動選手都不會太差，還表示等選完隊員就知道自信度有多少了，不過選手不差會讓領隊困擾要怎選，本季賽制不錯，選手有更多時間去練習，整體就更像專業運動會。

前3季冠軍領隊錢薇娟也表示本屆賽制是考驗領隊，因為賽季變長，一周會有休息時間，但怎樣讓他們保持體力狀態不掉下去是很重要的，而過去只有2隊，現在多了黃隊，整個選人和氛圍就有很大的不同，很難用過去3季的標準來看待，她承認自己壓力很大，但會按照自己節奏來看看如何完成整合。

新加入的郭泓志則說自己是抱著學習態度來，首要目標是讓錢薇娟不要太亢奮，錢薇娟笑說：「是囂張嗎？」郭泓志認為他新加入最沒有壓力，但他也放話表示可能他臉長的有點幽默，但私下滿兇的，除了盡量要有領隊的尊嚴外，還要和隊員融入，此外，先表態對比賽很嚴格，郭泓志強調挑選會以態度為主，基本上態度對，成績就不會太差。

談到選人的標準，江宏傑認為自己選隊員雖比照之前，但對球類比賽及速度比較看重，郭泓志則注眾協調性和熱情，團隊整合很重要，錢薇娟還虧他說：「你不是看走路就知道實力嗎？」郭泓志笑回：「目前還沒看出來！」錢薇娟則強調人員重點會放在游泳和田徑。

3位領隊都認為這次因為賽制關係，《全明星運動會》比較像專業運動員的比賽，必須將選手的實力引導出來，而這次成員普遍年輕，相對要操他們，逼出最大潛力，目前從測試成績來看，多項成績都直逼過去紀錄，想必本季將不斷突破紀錄，錢薇娟還開小刀玩笑：「不像小刀有點年紀，動一下就要休息。」第4季《全明星運動會》將於24日晚間8點在台視播出，10點於三立都會台播出，其它播出平台包括LiveTV、MyVideo、Vidol、MOMOTV、 YT。