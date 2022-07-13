動力火車將擔蘇慧倫演唱會嘉賓。（相信音樂提供）

蘇慧倫「生命之花30週年巡迴演唱會」，因為疫情延期，高雄場確定9月3日將在高雄流行音樂中心開唱。為了要給歌迷意想不到的驚喜，蘇慧倫苦思嘉賓人選，決定之後也不賣關子，率先公布高雄場嘉賓邀請到了動力火車，為「生命之花」前進高雄注入滿滿「動力」。

蘇慧倫為了高雄場嘉賓人選苦惱許久，有天她在忠孝東路走著走著，走了好幾遍時，忽然哼出〈忠孝東路走九遍〉，腦中立刻浮出動力火車，她開玩笑說：「覺得老天給了我這個暗示，就是要找動力火車，而且一次來兩個重量級嘉賓感覺很超值！」但其實真正原因是蘇慧倫覺得動力火車唱歌很好聽、很有生命力，也期待合作期待碰出火花。

由於動力火車將於10月15日在高雄巨蛋舉辦演唱會，原本蘇慧倫擔心他們會忙著自己的演唱會練團而無法擔任嘉賓，但一收到邀約，動力火車一口答應，讓蘇慧倫既興奮又感動，而動力火車也曾私房推薦「十首懷舊金曲」，歌單之一就有一首蘇慧倫的〈Lemon Tree〉，直說：「蘇慧倫的歌聲是經典的清新淑女又可愛。」互相欣賞的兩組藝人在演唱會迸出的合作火花，勢必讓歌迷相當期待。「生命之花」演唱會可洽拓元售票系統。