趙麗穎去年閃電宣布和馮紹峰離婚，兩人在聲明中坦言因拍戲越走越近，婚後聚少離多感情變淡，才決定分開，然而兩人離婚後關於馮紹峰和其他女人過從甚密的謠言不斷，陸媒近日報導，網友查出馮紹峰狀告其中一名造謠網友的結果出爐，因法院判定該網友並沒有馮紹峰出軌的證據及真實性，破壞馮紹峰的形象和名譽，判網友須賠5萬元人民幣（約22萬台幣）賠償金。

馮紹峰和趙麗穎2018年10月官宣結婚，隔年3月生下一子，8月有名網紅跟朋友透露自己成為「fsf」的小三，對話中又提到趙麗穎，疑指馮紹峰出軌，對此，馮紹峰公司急發聲明回應，指此為虛假訊息，「馮紹峰先生從未與其他女士發生不正當關係」，並揚言提告。

網友狀告抹黑網友。（圖／翻攝自鳳凰網娛樂微博）

去年馮紹峰和趙麗穎投下震撼彈證實離婚，網上流言蜚語因此而起，據《鳳凰網娛樂》報導，去年4月有位化名為「芒果扒皮醬」的微信公眾號，以「劈叉女星老公出軌？」為題，又以「發順豐」暗指馮紹峰，指「發順豐」偷吃圈內三線女星「阿X」，還讓「阿X」有了身孕，「發順豐」的媽媽知道後因不希望兒子斷送事業，就逼兒子和「阿X」斷絕關係，「發順豐」還逼「阿X」墮胎，引來超過10萬以上的點擊量。

法院判決出爐。（圖／翻攝自鳳凰網娛樂微博）

對此，法院認為網友影射的代名詞雖然沒有指名道姓，但已經足夠讓人聯想到是馮紹峰和趙麗穎，而文中指男方帶小三去墮胎，「被告發布的上述內容沒有證據證明其真實性，但極易讓公眾產生與事實不符的聯想和猜測，不可避免地造成原告社會評價的降低」，故判網友需致歉並賠償原告精神損害撫慰金及合理支出共計5萬元。

抹黑網友須賠償馮紹峰5萬元人民幣。（圖／翻攝自鳳凰網娛樂微博）

見此，其他網友回應：「支持維權，但是請男方粉絲少帶女方，女方粉絲會帶『劈叉女星』這種字眼嗎？」、「請男星粉絲獨立行走！關女演員什麼事」、「請營銷號閉嘴，也請不理智的趙麗穎粉絲看清楚了，再造謠下一個賠錢的就是你」、「支持！！為了造謠使用代號，同樣是違法的。內娛各家明星學起來，該起訴就起訴，現在的爆料號們公眾號們編料越來越像小學生編故事了」。