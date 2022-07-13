大陸官方近期頻頻祭出政策，希望大陸民眾多多掏錢消費投資，促進疫後經濟復甦，效果好壞有待時間驗證，但大陸民眾的錢袋越勒越緊卻是不爭事實。中國人民銀行公佈的數據顯示，今年上半年住戶存款增加10.33兆（人民幣，下同），與去年同期相比，多了2.88兆，若以第7次普查結果為基數計算，相當於人均多存約2040元。

今年上半年大陸各地受到疫情反彈，連帶讓疫情經濟復甦的「錢景」蒙上不少陰影，大陸多部委為了促消費、投資，尤其是汽車等大宗商品買賣，多次祭出政策拉抬，就連大陸總理李克強也屢屢公開喊話，目的就是希望大陸民眾能夠「買買買」，以讓今年經濟成長後勢能夠「漲漲漲」。

不過，根據人民網報導，大陸央行近日公佈的資料顯示，2021年上半年人民幣存款增加14.05兆元，住戶存款增加7.45兆元。2022上半年人民幣存款增加18.82兆元，住戶存款增加10.33兆元，與年同期相比多增2.88兆元。

大陸官方近期促消費政策是否有效，可能短時間很難看出，或許需要更長時間發酵，但從大陸央行數據來看，眼下對大陸民眾來說，與其大把掏銀子出來消費與投資，更願意當個「守財奴」。

報導也稱，由此可見，傾向於「更多儲蓄」的居民在增加，而傾向於「更多投資」的居民在減少。此前人民銀行發佈的2022年第二季度城鎮儲戶問卷調查報告顯示，傾向於「更多儲蓄」的居民占58.3％，比上季增加3.6個百分點；傾向「更多投資」的居民占17.9％，比上季減少3.7個百分點。

「近年來大陸居民存款增長較快，尤其是2022年居民存款增速顯著加快，在人民幣存款中的占比持續提升。」招聯金融首席研究員董希淼認為，民眾存款大幅度增長、儲蓄意願增強的原因是多方面的，既有短期影響也有長期因素。

他分析表示，從短期因素看，主要是新冠肺炎疫情帶來的衝擊。從長期因素看，民眾對未來收入和支出的不確定性預期提高，使得民眾預防意識和儲蓄意願明顯增強。

「民眾存款持續增加提高大陸經濟發展韌性，增強抵禦風險能力，但也反映出民眾對未來預期轉弱、消費需求不足、投資意願下降等問題。」董希淼呼籲，下一步，應採取針對性的措施，穩住民眾預期和信心，進一步提振民眾消費和投資。