「76行者」前總召陳修將涉嫌殺害小他13歲的胡姓女子，遭檢方依殺人罪嫌提起公訴，法官去年12月先是裁定他20萬元交保，檢方不服提出抗告後，法院重開羈押庭，改裁定陳修將收押未禁見。彰化地院12日以陳修將以無勾串滅證可能以30萬元交保並限制住居，但同時，陳修將涉嫌明知偽藥轉讓案件，彰化地方法院刑事簡易12日也判決出爐，將處有期徒3個月。

40歲、已婚的陳修將曾率「76行者」團隊，至許多意外事故現場無償修復罹難者遺體；原名陳裕章的他曾有兒少性交易、毒品和強盜等犯罪紀錄，6度進出監獄；出獄後結識洪姓妻子，投入殯葬業，兩人婚後育有1女，卻又結識小13歲胡在埔心另築愛巢。

陳修將疑胡女另結新歡，去年10月5日起即以恫嚇、毆打方式嚴刑拷問，胡女為求保命，不得不佯稱自己遭強姦，陳修將為監視掌控胡女，兩人從租屋處入住摩鐵，胡女慘遭嚴刑拷打；案發當晚陳修將發現胡女未經同意私下聯繫對方，盛怒下徒手拉扯其頭髮，並抓頭不斷猛力砸擊地板，胡女因硬腦膜下嚴重創傷、出血性休克，隔日凌晨被送醫前，早已失去生命跡象。

這起命案，遭檢方依殺人罪嫌提起公訴，法官去年12月先是裁定他20萬元交保，檢方不服提出抗告後，法院重開羈押庭，改裁定陳修將收押未禁見。彰化地院最新證人已完成訊問，證物也都調查完畢，無勾串滅證可能，無羈押之必要，裁定以30萬元具保停押，同時限制住居。

不過，陳修將在2021年10月將三級毒品，涉嫌將一粒眠轉讓給黃男，被溪湖警分局查獲，遭檢方提起公訴，彰化地方法院刑事簡易判決１２日也出爐，陳修將明知偽藥而轉讓，處有其徒刑三個月，如不服判決，德於判決書送達之翌日，以書狀敘述理由，向提出上訴。