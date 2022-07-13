What the James Webb Telescope Can Tell Us About the Universe

美國太空總署（NASA）耗資 100 億美元的韋伯太空望遠鏡傳回了第一批令人驚嘆的照片。

韋伯太空望遠鏡(James Webb Space Telescope)是是由美國太空總署（NASA）所主導，結合歐洲太空總署（European Space Agency, ESA）和加拿大太空總署（Canada Space Agency, CSA）的聯合項目。自韋伯太空望遠鏡升空以來，過去6個月一直在進行測試，它將承接哈伯太空望遠鏡的任務，預計未來至少 20 年內將成為探索宇宙的主力。這些美麗的照片於美東時間周二向全球展示，以紀念韋伯太空望遠鏡準備開始正式運作。

被稱為韋伯第一深場的星系團 SMACS 0723 的圖像充滿了細節 （圖：NASA, ESA, CSA, and STScI）

詹姆斯·韋伯太空望遠鏡 （圖：: NASA GSFC/CIL/Adriana Manrique Gutierrez）

韋伯經過特別調整，可以在紅外線光譜中成像，紅外線波長超過人眼所能感知的範圍，這將使它能夠比先前的設備更深入地研究宇宙，從而探測到過去還未能觸及，超過 135 億年前的現象，天文學家還將利用其更先進的技術研究我們銀河系中行星的大氣，希望能夠探詢生命跡象。

首批照片由來自 NASA、ESA、CSA 和太空望遠鏡科學研究所的一組代表選出：

迄今這是遙遠宇宙最深、最清晰的紅外圖像。這張被稱為韋伯第一深場的星系團 SMACS 0723 的圖像充滿了細節，數千個星系—包括在紅外線中觀察到的最微弱的物體—首次出現在韋伯的視野中。這片廣闊的宇宙承載了無數的銀河系，使人想起數量單位：恆河沙。

被稱為韋伯第一深場的星系團 SMACS 0723 的圖像充滿了細節 （圖/NASA, ESA, CSA, and STScI ）

這片「山脈」和「山谷」點綴著閃閃發光的星星所以又被稱爲宇宙懸崖(Cosmic Cliff ），實際上是船底座星雲（Carina Nebula）中一個名為 NGC 3324 的年輕恆星形成區域的邊緣，在紅外光下拍攝的圖像首次揭示了過去不可見的恆星誕生區域，這張圖像中最高的「山峰」大約有 7 光年高。這個海綿狀區域是由星雲中強烈的紫外線輻射，和恆星風從位於氣泡中心的極大質量、熾熱的年輕恆星所雕刻而成的，位於該圖像所示區域的上方。

璀璨到最後一刻！這張照片中心的較暗恆星數千年來一直在向各個方向發射氣體和塵埃環，韋伯太空望遠鏡首次揭示這顆恆星被塵埃所掩蓋。韋伯太空望遠鏡的兩台相機捕捉到了這個行星狀星雲的最新圖像，編號為 NGC 3132，非正式地稱為南環星雲（Southern Ring Nebula），而它距離我們大約 2,500 光年。

韋伯太空望遠鏡將允許天文學家深入研究像這樣的行星狀星雲的更多細節—垂死的恆星排出的氣體和塵埃雲，了解存在哪些分子，以及它們在氣體和塵埃殼中的位置將有助於研究人員完善他們對這些物體的了解。

南環星雲 （圖：NASA, ESA, CSA, and STScI）

韋伯太空望遠鏡透過新視角，揭示了斯蒂芬的五重奏（Stephan Quintet)。這幅巨大的拼接照片是韋伯迄今為止最大的圖像，覆蓋了月球直徑的約五分之一。它包含超過 1.5 億像素，由近 1,000 張照片所組成，為星系相互作用如何推動早期宇宙中的星系演化提供了新的見解。

斯蒂芬的五重奏（Stephan Quintet)。（圖：NASA, ESA, CSA, and STScI）

憑藉其強大的紅外光感測和極高的解析度，拍下了這個星系群中前所未有的細節。數以百萬計的年輕恆星閃閃發光的星團和新恆星誕生的星暴區域為這幅圖像增光添彩。由於引力相互作用，氣體、塵埃和恆星的掃尾正在從幾個星系中拉出。最引人注目的是，當其中一個星系 NGC 7318B 穿過星團時，韋伯捕捉到了巨大的衝擊波

韋伯太空望遠鏡在圍繞一顆遙遠的類太陽恆星運行的熾熱、蓬鬆的氣體巨行星周圍的大氣中捕捉到了水的獨特特徵，以及雲和霧霾的證據。這項觀察揭示了基於精確顏色光亮度的微小降低而存在特定氣體分子，是迄今為止同類觀察中最詳細的，展示了韋伯分析數百光年外大氣的前所未有的能力。

雖然哈伯太空望遠鏡在過去的20年中分析了許多系外行星的大氣層，並在 2013 年首次清晰地探測到水，但韋伯直接並更詳細的觀測，標誌著在探索地球以外潛在的宜居行星方面取得了巨大的飛躍。