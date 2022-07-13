台中市市長盧秀燕昨日（12）表示，三井集團對台中投資很熱切，除了大家熟悉的台中三井Outlet Park，位在東區「三井LaLaport 購物中心」也將在年底正式開幕，董事長久一康洋11日更親自蒞臨市府，盧很感謝他們為台中帶來超過2500個就業機會，並促進台中經濟成長。此外，盧更宣布，包括三井集團、廣三SOGO百貨集團、勤美綠園道、麗寶集團都將搶進台中積極布局，邁向她的「富市台中、新好生活」願景。

盧秀燕昨日在臉書發文表示，除了大家造已熟悉的台中三井Outlet Park，位在東區「三井LaLaport 購物中心」也將在年底正式開幕。三井集團對台中投資很熱切，董事長久一康洋11日更親自蒞臨市府，她非常感謝三井集團近年持續的加大力道投資台中，帶來超過2500個就業機會。

盧秀燕指出，從經濟部的統計數據來看，台中今年第1季8項經濟指標全國第一，也可以看出工商界對疫情後的台中經濟，充滿信心。可見這些企業集團真是好眼光，因為投資台中是最正確的決定。

不僅如此，盧秀燕也列出近年百貨零售業在台中的發展規畫：

1、漢神洲際購物中心去年10月動工

2、三井台中港Outlet Park二期去年底開幕

3、東區LaLaport購物中心力拚今年正式營運

4、廣三崇光烏日超級娛樂購物城投資案穩定進行中

5、勤美綠園道、麗寶OUTLET MALL規劃擴大規模

盧秀燕強調，這些企業集團都看準商機，積極布局台中；而市府也將持續強化投資環境，促進台中經濟繁榮，打造真正的「富市台中、新好生活」。