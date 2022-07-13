土城也有誠品了！誠品生活積極開展社區創新店，今天宣布，16日將在土城青福街開展新據點，目標全台將開出100店誠品社區店，如「螞蟻雄兵」般服務過去無法深入的縣市。

誠品生活今天發布新聞稿宣布，於新北市板橋開展的Villa風格「誠品生活時光」後，16日將在土城青福街開展新據點，先以創新實驗店型與讀者見面，為期4個月，未來也會在此開展「誠品生活時光」正式店。

誠品說明，土城誠品店內挑高5米、採用清水模設計，以大面書牆和逾500片黑膠迎接讀者，陽光從窗格灑落也讓書店隨著光線變化展現不同風貌，書區一旁的吧檯則提供黑膠聆賞，讀者可以自由搭配書籍、咖啡、輕食及酒品。

誠品生活迎合社區生活經濟，積極深入全台拓展社區創新店，誠品首家社區創新店位於內湖，在去年10月開幕，社區創新店2號店月初已在新北市板橋登場。

誠品近年調整展店策略，董事長吳旻潔先前表示，誠品過去以「大店」為主，目標族群聚焦觀光客、展店家數少，未來會開出新戰線，讓「百坪社區店」如同螞蟻雄兵般，服務過去無法深入的縣市，預計全台將達100店誠品社區店。（編輯：趙蔚蘭）1110713