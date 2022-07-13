大陸甘肅省蘭州市今（13）日凌晨發布通告，由於疫情嚴峻複雜，進一步嚴格落實臨時性管控措施，對該市所有小區進行封閉式管理。除了民生必需的超市、藥店、餐飲業及醫療機構之外，其他營業場所全部暫停營業。全市人員非必要不離蘭州。

昨（12）日，甘肅報告新增新冠肺炎本土確診病例69例，其中61例為無症狀感染者。

通告表示，蘭州所有黨政機關、企事業單位、社會組織等實行週末彈性工作模式，保持正常運轉。除承擔疫情防控、安全生產、應急搶險、城市運轉、值班值守等必需緊要任務的工作人員外，均實行居家辦公。

民間企業方面，需連續生產經營的企業要嚴格落實企業主體責任，加強員工管理，督促員工遵守疫情防控的各項管理規定。各類娛樂休閒場所、人員聚集經營性場所、公共文化活動場所一律暫停營業。

生活超市、農貿市場、藥店、醫療機構正常運行。餐飲類企業禁止堂食，僅可外帶外送，其他營業場所、門店全部暫時停業。

通告指出，中高風險區根據有關規定管理。低風險區小區實行封閉式管理，只保留一個出入口，每天每戶只能外出1次購買生活物資，外來人員一律禁止進入小區。

此外，除保供、保產、保穩、公安、消防、應急等防疫車輛外，不符合規定的社會車輛不運行、不流動。公共交通也減少發車頻率。

此前，蘭州市自7月11日起已對城關區、七里河區、西固區、安寧區實行一週臨時性管控措施。