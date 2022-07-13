民眾選擇自駕遊時，見南投風光明媚一不小心就超速，因為往返這些景點的重要道路台21線51.1K~53.9K的區間測速，光今年４月至６月間取締超速848件。(警方提供／吳建輝彰化傳真)

不管是想到南投埔里、日月潭、清境農場等，想暢遊南投最方便的當然是選擇自駕遊，不過民眾選擇自駕遊時，見南投風光明媚一不小心就超速，因為往返這些景點的重要道路台21線51.1K~53.9K的區間測速，光今年4月至6月間取締超速848件，往清境的台14甲線也取締超速1318件，南投警表示，科技執法取締成效佳，下半年將再新增10固定照相桿，呼籲民眾、旅客安全駕駛，避免傷了荷包。

台21線51.1K~53.9K的區間測速照相今年4月25日才啟用，該路段限速在60公里，開工第一個禮拜就取締109件，短短兩個月共取締848件，平均每個月有400件，另外清境地區下坡路段的台14甲線7.95K固定測速桿，由於限速僅30公里，因此上半年就取締1318件，但比往年常常破萬件相比，已經銳減許多。

另外過去時常包辦前3名的草屯鎮台14線富功國小前測速桿，2019、2020年取締都落在7000件左右，不過今年上半年僅取締145件，警方認為科技執法奏效，取締案件大幅減少，另外也可能疫情關係民眾減少出遊，讓取締件數減少。

警方表示，觀察過去常常取締破千件的測速照相桿，今年都出現銳減的現象，除了科技執法有達到嚇阻的作用外，本土疫情嚴峻所帶來的影響，民眾減少出門，各大景點人潮銳減也是原因之一，今年重大交通事故件數、或是死亡車禍的發生也都銳減，還是提醒用路人務必遵守限速與交通規則，避免傷了荷包甚至是傷了身體。